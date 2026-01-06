Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evonik in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Anfang März erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns dürfte im Vergleich zum vierten Quartal 2024 um 5 Prozent rückläufig gewesen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte. Das entspreche auch weitgehend der Konsensschätzung. Mit Blick auf mögliche Dividendenzahlungen ist sie vorsichtig und hält auch eine vorübergehende Kürzung oder Aussetzung für möglich./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
