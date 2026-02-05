Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Evonik Aktie

13.09
CHF
0.37
CHF
2.91 %
13:57:26
SWX
05.02.2026 12:37:03

Evonik Sell

Evonik
13.16 CHF 1.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 11,60 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag. Das Finanzpolster sei solide und die Dividendenkürzung erhöhe die Flexibilität./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:49 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Sell
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
11.60 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
14.50 € 		Abst. Kursziel*:
-20.00%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
14.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.39%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Evonik AG 13.19 3.69% Evonik AG