Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
13.09CHF
0.37CHF
2.91 %
13:57:26
SWX
05.02.2026 12:37:03
Evonik Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 11,60 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag. Das Finanzpolster sei solide und die Dividendenkürzung erhöhe die Flexibilität./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 14:49 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Sell
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
11.60 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
14.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.00%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
14.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.39%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Evonik AG
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
11:34
|Evonik-Aktie gewinnt: Operatives Ergebnis fällt unter Vorjahreswert, Netto steigt (Dow Jones)
|
11:09
|Evonik passt Dividendenpolitik an (Dow Jones)
|
10:48
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy (EQS Group)
|
10:48
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Vorstand passt Dividendenpolitik an (EQS Group)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|13:04
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:37
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|13.19
|3.69%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:04
|
Barclays Capital
Evonik Equal Weight
|12:47
|
UBS AG
BNP Paribas Buy
|12:46
|
UBS AG
Vodafone Group Sell
|12:46
|
UBS AG
Santander Buy
|12:45
|
UBS AG
ArcelorMittal Neutral
|12:44
|
UBS AG
Hannover Rück Buy
|12:43
|
UBS AG
Shell Neutral