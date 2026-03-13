LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|
13.03.2026 11:13:36
LVMH-Aktie im Minus: Neue CEO für Tag Heuer ernannt
Der französische Luxuskonzern LVMH hat Béatrice Goasglas zur Chefin des Uhrenherstellers Tag Heuer mit Sitz in La Chaux-de-Fonds ernannt.
Goasglas stiess nach Stationen bei Sephora, L'Oréal oder in der SMCP Group im Jahr 2018 als Leiterin des Bereichs Digital & Client Experience zu Tag Heuer. Anschliessend übernahm sie die Leitung des Geschäfts in der Region Asia Pacific und wurde später Chefin von Tag Heuer Americas.
Als CEO von Tag Heuer werde Goasglas die seit mehreren Jahren verfolgte Strategie mit ihrem Know-how weiter vorantreiben und den Uhrenhersteller in "neue Sphären führen", wird Stéphane Bianchi, Leiter des Bereichs Watches & Jewelry bei LVMH, in der Mitteilung zitiert.
Die LVMH-Aktie verliert im Pariser Handel zeitweise 1,8 Prozent auf 486,10 Euro.
mk/to
Paris/La Chaux-de-Fonds (awp)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
