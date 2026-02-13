Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.67%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.99%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
13.02.26
|XETRA-Handel: MDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
11.02.26
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|13:56
|Evonik Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|13:56
|Evonik Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Evonik Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|14.19
|0.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|
UBS AG
Nutrien Neutral
|13:59
|
UBS AG
Akzo Nobel Neutral
|13:59
|
UBS AG
Air Liquide Buy
|13:58
|
UBS AG
Bayer Neutral
|13:58
|
UBS AG
K+S Sell
|13:57
|
UBS AG
LANXESS Sell
|13:57
|
UBS AG
Brenntag Sell