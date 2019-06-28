Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für den Chemiekonzern in diesem Monat zum zweiten Mal. Er reagierte damit in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die noch stärker als befürchtet ausgefallene Prognosesenkung. Udeshi bleibt aber angesichts der günstigen Bewertung bei seiner Empfehlung der Aktien./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14.81 € 		Abst. Kursziel*:
35.04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14.79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.23%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

