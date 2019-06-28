Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
28.47CHF
1.62CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
26.09.2025 06:44:02
Evonik Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für den Chemiekonzern in diesem Monat zum zweiten Mal. Er reagierte damit in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die noch stärker als befürchtet ausgefallene Prognosesenkung. Udeshi bleibt aber angesichts der günstigen Bewertung bei seiner Empfehlung der Aktien./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Evonik AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
14.81 €
Abst. Kursziel*:
35.04%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
14.79 €
Abst. Kursziel aktuell:
35.23%
Analyst Name::
Chetan Udeshi
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
