Evonik Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einer Preisauswertung zur Chemiebranche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 11,60 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Bray äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit von Evonik, die Preise zu halten und das Volumen ausreichend zu steigern, um die Marktschätzungen für das operative Ergebnis zu erreichen. Er befürchtet eine Kürzung der Dividende und eine weiterhin erfolglose Suche nach Käufern für zum Verkauf stehende Anlagen./rob/tih/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Evonik AG
