Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’383 0.5%  SPI 18’432 0.4%  Dow 49’462 1.0%  DAX 25’016 0.5%  Euro 0.9299 0.0%  EStoxx50 5’916 -0.3%  Gold 4’462 -0.7%  Bitcoin 72’965 -2.1%  Dollar 0.7958 0.1%  Öl 60.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526ExxonMobil808963Swiss Re12688156
Top News
So lukrativ wäre eine Investition in Tron von vor 5 Jahren gewesen
So viel hätte eine Binance Coin-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Auslandsaktien - wie wirken sich Währungseffekte aus?
Dann zahlen sich Rabatt-Coupons wirklich aus
Zurich Insurance-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Plus500 Depot

Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

12.27
CHF
-0.07
CHF
-0.57 %
10:49:13
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 08:49:57

Evonik Sell

Evonik
12.33 CHF -2.42%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einer Preisauswertung zur Chemiebranche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 11,60 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Bray äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit von Evonik, die Preise zu halten und das Volumen ausreichend zu steigern, um die Marktschätzungen für das operative Ergebnis zu erreichen. Er befürchtet eine Kürzung der Dividende und eine weiterhin erfolglose Suche nach Käufern für zum Verkauf stehende Anlagen./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Evonik AG Sell
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
11.60 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
13.21 € 		Abst. Kursziel*:
-12.19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.58%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Evonik AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:49 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 Evonik Neutral UBS AG
28.11.25 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 12.27 -0.57% Evonik AG