Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy senkte in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwei Prozent. Mit 1,79 Milliarden Euro liege seine neue Prognose für den Spezialchemiekonzern nun um drei Prozent unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
14.53 €
|
Abst. Kursziel*:
10.12%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
14.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.47%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Evonik-Aktie in Grün: Konzern senkt Dividende und passt Ausschüttungspolitik an (AWP)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
05.02.26
|KORREKTUR: Evonik-Dividende für 2026 wird nochmals niedriger ausfallen (Dow Jones)
Analysen zu Evonik AG
|08:22
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Evonik Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|13.43
|0.67%
