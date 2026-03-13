RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Planung des Versorgers sieht Analyst Alberto Gandolfi als Ausgangsbasis, wie er am Freitag schrieb. Einfach gesagt sei das bis 2030 avisierte Gewinnwachstumstempo konservativ. Er selbst liege mit seiner Prognose für den Überschuss je Aktie im Jahr 2031 um 7 Prozent über dem Konzernziel./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
55.46 €
Abst. Kursziel*:
13.60%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
55.96 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.58%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
KGV*:
-
Analysen zu RWE AG St.
|09:08
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
