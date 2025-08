FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach den am 1. August vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe sich recht gut gehalten, wenngleich der freie Finanzmittelfluss wegen Bonuszahlungen an die Mitarbeiter schwach gewesen sei, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Der an das untere Ende der Zielspanne gesenkte Gewinnausblick für 2025 könnte immer noch eher optimistisch sein./mis/ck;