Index-Bewegung 05.03.2026 12:26:16

Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain

Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain

Der MDAX verzeichnet am Donnerstagmittag Kursanstiege.

Um 12:08 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.48 Prozent stärker bei 30’503.33 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356.449 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.040 Prozent auf 30’345.03 Punkte an der Kurstafel, nach 30’357.28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 30’077.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’547.46 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1.02 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 31’434.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29’696.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der MDAX mit 29’763.14 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 büsste der Index bereits um 1.54 Prozent ein. Bei 32’383.56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 29’490.02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 4.34 Prozent auf 22.59 EUR), Delivery Hero (+ 4.30 Prozent auf 18.54 EUR), Evonik (+ 3.03 Prozent auf 14.26 EUR), Fielmann (+ 2.22 Prozent auf 43.70 EUR) und TRATON (+ 2.20 Prozent auf 32.50 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Ströer SE (-4.25 Prozent auf 32.70 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.49 Prozent auf 45.36 EUR), RENK (-2.76 Prozent auf 57.08 EUR), HENSOLDT (-1.84 Prozent auf 77.20 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-1.58 Prozent auf 21.80 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’844’560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35.310 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.36 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.59 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fielmann AG

