Rio Tinto Aktie 603520 / AU000000RIO1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Medienbericht
|
13.03.2026 11:14:36
Glencore-Aktie verliert: Neue Hoffnung auf Rio-Tinto-Deal
Der Rohstoffkonzern Glencore sieht nach dem jüngsten Anstieg der Kohlepreise neue Chancen, die Übernahmegespräche mit Rio Tinto wieder aufzunehmen.
Seit Beginn der Gespräche hat sich das Bewertungsumfeld zugunsten von Glencore verschoben, wie Reuters schreibt. Während Glencore-Aktien um rund 26 Prozent stiegen, haben die Titel von Rio Tinto um etwa 9 Prozent zugelegt. Dies eröffne dem in der Schweiz ansässigen Rohstoffhändler die Möglichkeit, einen grösseren Anteil an einem fusionierten Unternehmen zu fordern.
Nach Ansicht von Glencore sei ein Knackpunkt bei den geplatzten Übernahmegesprächen gewesen, dass die Bewertung durch Rio an den Spotpreis wichtiger Rohstoffe wie Kohle am 7. Januar, dem Tag vor Bekanntwerden der Gespräche, gebunden war. Für eine ausgewogenere Einschätzung hätten aber auch die prognostizierten Preise berücksichtigt werden müssen, sagte CEO Nagle gemäss dem Bericht.
Nagle geht laut den Investoren zudem davon aus, dass ein Überschuss am Eisenerzmarkt das Kerngeschäft von Rio Tinto belasten könnte, was das Kräfteverhältnis zwischen den Unternehmen weiter verschieben könnte.
Australische Investoren haben Bedenken
Einige australische Investoren stehen laut Reuters einer möglichen Fusion weiterhin kritisch gegenüber. Neben Bewertungsfragen wurden auch Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung sowie die Rolle von Kohle im Portfolio genannt, nachdem Rio Tinto Kohleaktivitäten zuletzt verkauft hatte, um seine Nachhaltigkeitsstrategie zu stärken.
Glencore habe den australischen Block unterschätzt, werden die Investoren zitiert. Mehr als die Hälfte der Gewinne von Rio Tinto stammte aus seinen australischen Vermögenswerten. Eine Fusion könnte laut den Investoren daher erhebliche Auswirkungen auf das Land haben, sodass für einen Deal die Zustimmung der Regierung erforderlich wäre.
Die beiden Bergbaukonzerne hatten Anfang des Jahres über einen Zusammenschluss verhandelt, der einen rund 240 Millionen Dollar schweren Rohstoffgiganten geschaffen hätte. Die Gespräche scheiterten im Februar jedoch an unterschiedlichen Vorstellungen über die Bewertung der Unternehmen. Nach britischen Vorschriften können die Gespräche erst in sechs Monaten wieder aufgenommen werden.
Details zu den Gesprächen mit australischen Investoren wurden bisher nicht bekannt gegeben. Glencore und Rio Tinto verzichteten laut Reuters auf eine Stellungnahme.
Die Glencore-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 1,52 Prozent tiefer bei 5,23 Pfund. Für die Papiere von Rio Tinto geht es derweil um 1,04 Prozent leichter auf 67,74 Pfund.
sc/to
Melbourne (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Glencore plc
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Glencore-Aktie im Plus: CEO Gary Nagle verdiente 2025 deutlich mehr (AWP)
|
10.03.26
|Wdh: Glencore-Chef Gary Nagle verdiente 2025 deutlich mehr (AWP)
|
10.03.26
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.07.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächelt -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt macht am Freitag weiter Verluste. An den asisatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.