Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’802 -0.3%  SPI 17’860 -0.3%  Dow 46’677.8500 -1.6%  DAX 23’394 -0.8%  Euro 0.9 -0.2%  EStoxx50 5’707 -0.7%  Gold 5’088 -0.1%  Bitcoin 56’762 2.4%  Dollar 0.7880 0.3%  Öl 101.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel eine Investition in Avalanche von vor 5 Jahren gekostet hätte
Wie viel Wert mit einer Investition in Uniswap von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Zalando-Aktie
KI-Blase: JPMorgan empfiehlt ETFs statt Aktien von NVIDIA und Co.
Daimler Truck-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Underperform
Suche...
eToro entdecken

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

38.74
CHF
0.30
CHF
0.78 %
10:48:21
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 09:58:56

Daimler Truck Underperform

Daimler Truck
38.95 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin sieht die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers weiter skeptisch, wie er am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Zuletzt habe sich die Auftragslage zwar verbessert, und das Management halte weniger schlimme Auswirkungen der US-Zölle als bisher erwartet für möglich. Doch dem Kursanstieg seit dem dritten Quartal stünden gesunkene Ergebniserwartungen (EPS) gegenüber. Zudem werde die Aktie mit einem geringeren Abschlag zum Wettbewerber Volvo als in der Vergangenheit gehandelt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
41.55 € 		Abst. Kursziel*:
-18.17%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
43.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.64%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:58 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:42 Daimler Truck Buy Warburg Research
06:28 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen