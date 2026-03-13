Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die Auftrags-Pipeline sei seit Jahresbeginn weiter gewachsen, und die Margen im Munitionsgeschäft hätten 2025 positiv überrascht. McWhiter hob seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an. Die Schätzung für den diesjährigen freien Barmittelzufluss revidierte er nach unten, wird hier für die zwei kommenden Jahre aber optimistischer./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’577.50 €
|
Abst. Kursziel*:
33.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’584.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.53%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS (finanzen.ch)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|09:37
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|09:37
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|09:37
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1’413.50
|-1.02%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|
DZ BANK
Porsche vz. Verkaufen
|10:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zalando Buy
|10:01
|
Barclays Capital
Prosus Overweight
|09:58
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform
|09:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall Buy
|09:08
|
Goldman Sachs Group Inc.
RWE Buy
|08:42
|
Warburg Research
Daimler Truck Buy