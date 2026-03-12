Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zalando mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler profitiere bereits vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) und habe beruhigende Jahreszahlen sowie ein überraschend gutes bereinigtes operatives Ergebnis (EBit) für das Schlussquartal berichtet, schrieb Anne Critchlow in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick. Angesichts der angehobenen bereinigten Ebit-Prognose für 2026 habe sie ihre entsprechende Schätzung ebenfalls nach oben revidiert./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Zalando
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
23.33 €
Abst. Kursziel*:
127.18%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
23.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
125.53%
Analyst Name::
Anne Critchlow
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
12.03.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Zalando-Aktie fester: Umsatz wächst deutlich - Aktienrückkauf geplant (Dow Jones)
|
12.03.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Zalando
|10:03
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:42
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|20.98
|7.92%
