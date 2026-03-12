Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zalando Aktie

20.95
CHF
1.51
CHF
7.77 %
10:47:39
SWX
Zalando Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zalando mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler profitiere bereits vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) und habe beruhigende Jahreszahlen sowie ein überraschend gutes bereinigtes operatives Ergebnis (EBit) für das Schlussquartal berichtet, schrieb Anne Critchlow in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick. Angesichts der angehobenen bereinigten Ebit-Prognose für 2026 habe sie ihre entsprechende Schätzung ebenfalls nach oben revidiert./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.33 € 		Abst. Kursziel*:
127.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
125.53%
Analyst Name::
Anne Critchlow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

