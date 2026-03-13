Daimler Truck 38.95 CHF 0.18% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 53 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher passte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die vorgelegten Zahlen sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeugbauer an - vor allem im Hinblick auf Nachfragetrends, Zölle und der Ausgliederung der Asiensparte. Die Ergebnisse und den Ausblick bewertet der Experte vor dem Hintergrund einer starken Auftragsdynamik jedoch positiv./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.