Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

38.74
CHF
0.30
CHF
0.78 %
10:48:21
SWX
Daimler Truck Buy

Daimler Truck
38.95 CHF 0.18%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 53 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher passte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die vorgelegten Zahlen sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeugbauer an - vor allem im Hinblick auf Nachfragetrends, Zölle und der Ausgliederung der Asiensparte. Die Ergebnisse und den Ausblick bewertet der Experte vor dem Hintergrund einer starken Auftragsdynamik jedoch positiv./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.55 € 		Abst. Kursziel*:
17.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.93%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

