Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

12.28
CHF
-0.29
CHF
-2.31 %
09:55:16
SWX
04.03.2026 07:46:58

Evonik Underperform

Evonik
12.41 CHF 1.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der Umsatzausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei allerdings etwas gesenkt worden./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Underperform
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.20 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
13.52 € 		Abst. Kursziel*:
-9.76%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
13.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.01%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

