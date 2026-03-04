Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
12.28CHF
-0.29CHF
-2.31 %
09:55:16
SWX
04.03.2026 07:46:58
Evonik Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der Umsatzausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei allerdings etwas gesenkt worden./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Evonik AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
12.20 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
13.52 €
Abst. Kursziel*:
-9.76%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
13.71 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.01%
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
