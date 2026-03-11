Schwacher Handel: MDAX schlussendlich im Minus

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 1.11 Prozent tiefer bei 29’391.68 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 342.749 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.538 Prozent auf 29’563.30 Punkte an der Kurstafel, nach 29’723.08 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29’626.67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’232.54 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1.45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bewegte sich der MDAX bei 31’618.89 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 29’920.08 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, lag der MDAX-Kurs bei 28’550.92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 5.13 Prozent zurück. Bei 32’383.56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 28’488.77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell WACKER CHEMIE (+ 6.55 Prozent auf 73.20 EUR), AIXTRON SE (+ 4.46 Prozent auf 33.04 EUR), HOCHTIEF (+ 3.24 Prozent auf 395.00 EUR), Evonik (+ 1.80 Prozent auf 14.13 EUR) und K+S (+ 1.44 Prozent auf 15.54 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TAG Immobilien (-6.50 Prozent auf 13.95 EUR), Aroundtown SA (-5.19 Prozent auf 2.45 EUR), LEG Immobilien (-5.06 Prozent auf 61.00 EUR), Delivery Hero (-4.89 Prozent auf 17.49 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4.73 Prozent auf 89.65 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 6’587’926 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 34.099 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.40 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch