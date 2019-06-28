Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Evonik Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 22,40 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Mittwochabend in einem Ausblick auf den nächsten Quartalsbericht seine Schätzungen für den Chemiekonzern. Evonik-Chef Christian Kullmann habe in einem Webinar nach dem ordentlichen April von einem deutlichen Nachfragedämpfer im Mai und Juni gesprochen. Im bisherigen dritten Quartal sei noch keine Belebung festzustellen. Die Ergebnisentwicklung liege unter dem Vorquartal./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.13 €
|
Abst. Kursziel*:
33.29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.31%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
03.09.25
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
02.09.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Evonik-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
28.08.25
|Evonik gründet Service-Tochter 'Syneqt' - später Verkauf möglich (AWP)
|
28.08.25
|Evonik bündelt Infrastruktur-Dienstleistungen in Syneqt GmbH (Dow Jones)
|
28.08.25