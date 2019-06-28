Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’633 -0.2%  Bitcoin 91’479 0.5%  Dollar 0.7997 0.1%  Öl 67.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Covestro-Deal: Adnoc stimmt EU-Bedingungen offenbar zu
BLKB-Aktie: BLKB-Gutachter stellen Mängel und Versäumnisse fest
SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran und startet Bookbuilding
Bitcoin steigt vor US-Preisdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashberg einsetzen: Das sagen Experten
Suche...

Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

28.47
CHF
1.62
CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2025 07:03:02

Evonik Overweight

Evonik
15.74 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 22,40 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Mittwochabend in einem Ausblick auf den nächsten Quartalsbericht seine Schätzungen für den Chemiekonzern. Evonik-Chef Christian Kullmann habe in einem Webinar nach dem ordentlichen April von einem deutlichen Nachfragedämpfer im Mai und Juni gesprochen. Im bisherigen dritten Quartal sei noch keine Belebung festzustellen. Die Ergebnisentwicklung liege unter dem Vorquartal./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 20:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
21.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16.13 € 		Abst. Kursziel*:
33.29%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.31%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?