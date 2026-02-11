Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plus500 Depot

Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

14.60
CHF
0.28
CHF
1.96 %
17:15:09
SWX
12.02.2026 15:26:50

Evonik Sell

Evonik
14.61 CHF -0.52%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach einer Investorenveranstaltung mit Vorstandschef Christian Kullmann von 11,60 auf 14,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Stimmung unter den Investoren in der Chemiebranche habe sich in den vergangenen zwei Wochen verbessert, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund seien Hoffnungen auf eine Verschiebung der CO2-Steuererhöhungen und eine Erholung der Nachfrage in Europa und den USA./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Sell
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
16.14 € 		Abst. Kursziel*:
-13.26%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
16.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.66%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 14.60 1.96% Evonik AG