Evonik Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach einer Investorenveranstaltung mit Vorstandschef Christian Kullmann von 11,60 auf 14,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Stimmung unter den Investoren in der Chemiebranche habe sich in den vergangenen zwei Wochen verbessert, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund seien Hoffnungen auf eine Verschiebung der CO2-Steuererhöhungen und eine Erholung der Nachfrage in Europa und den USA./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Sell
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
16.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.26%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
16.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.66%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Analysen zu Evonik AG
|15:26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|14.60
|1.96%
