Evonik Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 11,60 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei Evonik setzt sie auf höhere Geschäftsdynamik und sieht die Belastung durch die Dividendenkürzung nach geschaffenen Fakten vom Tisch./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Buy
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.76 €
|
Abst. Kursziel*:
14.21%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
15.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.14%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Evonik-Aktie in Grün: Konzern senkt Dividende und passt Ausschüttungspolitik an (AWP)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|08:52
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Evonik Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
