Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Prosus Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71,50 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Veranstaltung in Amsterdam habe mehr Klarheit geschaffen hinsichtlich der hauseigenen Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz, schrieb Andrew Ross am Donnerstag. Er ist zuversichtlich, dass die Internet-Beteiligungsgesellschaft für eine von KI mitbestimmte Zukunft gut positioniert ist./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
71.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.15 €
|
Abst. Kursziel*:
54.95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.93%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|10:01
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|10:01
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|10:01
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|41.20
|2.49%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|
DZ BANK
Porsche vz. Verkaufen
|10:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zalando Buy
|10:01
|
Barclays Capital
Prosus Overweight
|09:58
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform
|09:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall Buy
|09:08
|
Goldman Sachs Group Inc.
RWE Buy
|08:42
|
Warburg Research
Daimler Truck Buy