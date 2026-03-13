Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’802 -0.3%  SPI 17’860 -0.3%  Dow 46’678 -1.6%  DAX 23’394 -0.8%  Euro 0.9031 -0.2%  EStoxx50 5’707 -0.7%  Gold 5’088 -0.1%  Bitcoin 56’762 2.4%  Dollar 0.7880 0.3%  Öl 101.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel eine Investition in Avalanche von vor 5 Jahren gekostet hätte
Wie viel Wert mit einer Investition in Uniswap von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Zalando-Aktie
KI-Blase: JPMorgan empfiehlt ETFs statt Aktien von NVIDIA und Co.
Daimler Truck-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Underperform
Suche...
eToro entdecken

Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

41.20
CHF
1.00
CHF
2.49 %
10:45:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 10:01:30

Prosus Overweight

Prosus
41.70 CHF 1.55%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71,50 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Veranstaltung in Amsterdam habe mehr Klarheit geschaffen hinsichtlich der hauseigenen Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz, schrieb Andrew Ross am Donnerstag. Er ist zuversichtlich, dass die Internet-Beteiligungsgesellschaft für eine von KI mitbestimmte Zukunft gut positioniert ist./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 21:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Prosus

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Prosus-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Prosus-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.15 € 		Abst. Kursziel*:
54.95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.93%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Prosus N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Prosus N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:01 Prosus Overweight Barclays Capital
05.02.26 Prosus Buy UBS AG
16.01.26 Prosus Overweight Barclays Capital
13.01.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen