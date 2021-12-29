Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’179 -0.5%  SPI 16’878 -0.6%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 23’784 -1.4%  Euro 0.9303 0.0%  EStoxx50 5’609 -1.3%  Gold 3’993 -0.2%  Bitcoin 83’868 -2.6%  Dollar 0.8080 0.0%  Öl 64.1 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Idorsia von vor 5 Jahren bedeutet
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 5 Jahren gekostet
Suche...

Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

35.89
CHF
0.88
CHF
2.51 %
29.12.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 08:22:11

Evonik Overweight

Evonik
13.36 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal zwar dem Marktkonsens entsprochen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Er schränkte jedoch ein, dass die Qualität insgesamt von den Anlegern bemängelt werden dürfte. Der Ausblick liege nahe am Konsens./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14.31 € 		Abst. Kursziel*:
39.76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.79%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?