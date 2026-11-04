Evonik 19.62 CHF 1.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Spezialchemiekonzerns dürfte die Übernahmeabsicht von BASF nicht durchkreuzen, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starken erwirtschafteten Barmittel machten Evonik vielmehr zusätzlich attraktiv./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.