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Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

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04.11.2026 12:09:47

Evonik Hold

Evonik
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Spezialchemiekonzerns dürfte die Übernahmeabsicht von BASF nicht durchkreuzen, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starken erwirtschafteten Barmittel machten Evonik vielmehr zusätzlich attraktiv./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22.50 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
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12:09 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:13 Evonik Hold Deutsche Bank AG
07:20 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Evonik Halten DZ BANK
03.11.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
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