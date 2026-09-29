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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

138.10
CHF
2.45
CHF
1.81 %
10:23:12
SWX
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29.09.2026 10:07:57

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
137.37 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois rechnet für dsa dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum bei konstanten Währungen von 6 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 20. Oktober schrieb. Er sieht sich damit leicht unter dem Konsens für den Optikkonzern./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
146.45 € 		Abst. Kursziel*:
70.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
145.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72.06%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:06 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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