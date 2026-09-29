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Ambitionierte Pläne 29.09.2026 11:11:00

Medios-Aktie rutscht ins Minus: Spezialpharma-Konzern setzt sich ambitionierte Ziele bis 2031

Medios-Aktie rutscht ins Minus: Spezialpharma-Konzern setzt sich ambitionierte Ziele bis 2031

Medios will Umsatz und operatives Ergebnis bis 2031 deutlich steigern und setzt dabei auch auf Zukäufe im Compounding-Geschäft.

Medios
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Das Spezialpharma-Unternehmen Medios will bis 2031 deutlich zulegen. So soll der Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 3,1 Milliarden Euro steigen, wie der Konzern zu seinem Kapitalmarkttag im niederländischen Breda am Dienstag mitteilte. Davon sollen etwa 700 Millionen Euro aus eigener Kraft erzielt werden und etwa 300 Millionen Euro durch Zukäufe im Segment Compounding. Der Aktienkurs gibt auf XETRA zeitweise 0,18 Prozent auf 10,94 Euro nach.

Medios will Ebitda bis 2031 verdoppeln

Zugleich soll sich in diesem Zeitraum das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) auf rund 170 Millionen Euro verdoppeln und die entsprechende Marge auf rund 5,5 Prozent verbessern. 2025 hatte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 87 Millionen Euro betragen. Die Marge hatte bei 4,2 Prozent gelegen. Zukünftig will Medios Bereinigungen auf M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten begrenzen.

Neue Struktur mit zwei Geschäftsfeldern

Derweil ersetzt Medios die bisherige Struktur aus drei Segmenten - Patient-Specific Therapies, Pharmaceutical Supply und International Business - durch die beiden Geschäftsfelder Specialty Pharma Supply und Compounding. Compounding stellt den Angaben zufolge individualisierte Arzneimittel sowie Alternativen bereit, wenn handelsübliche Produkte von Lieferengpässen betroffen sind oder nicht mehr angeboten werden.

Medios baut Geschäft mit Compounding aus

Die Transformation hin zu Medios Next Level sei bereits im Gange, hiess es weiter. So habe das Unternehmen bereits seine Aktivitäten im Bereich Advanced Therapies eingestellt und mit der Optimierung seines Produktionsnetzwerks begonnen.

Erst jüngst haben die Berliner die kartellrechtliche Freigabe für die Übernahme der Mehrheit an Caesar & Loretz (Caelo) erhalten. Nach Abschluss der Transaktion sieht sich Medios als Marktführer in Deutschland bei Wirkstoffen und Hilfsstoffen für Compounding.

BERLIN (awp international)

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Bildquelle: Medios AG
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