EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum bei konstanten Währungen von 6 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 20. Oktober schrieb. Er sieht sich damit leicht unter dem Konsens für den Optikkonzern./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
146.45 €
|
Abst. Kursziel*:
70.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
146.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.00%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|138.10
|1.81%
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