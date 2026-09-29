EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
29.09.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Die EssilorLuxottica-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 167.42 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 59.730 EssilorLuxottica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’726.56 EUR, da sich der Wert einer EssilorLuxottica-Aktie am 28.09.2026 auf 146.10 EUR belief. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 8’726.56 EUR entspricht einer negativen Performance von 12.73 Prozent.
Alle EssilorLuxottica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66.14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.