EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die EssilorLuxottica-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 167.42 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 59.730 EssilorLuxottica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’726.56 EUR, da sich der Wert einer EssilorLuxottica-Aktie am 28.09.2026 auf 146.10 EUR belief. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 8’726.56 EUR entspricht einer negativen Performance von 12.73 Prozent.

Alle EssilorLuxottica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch