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09.11.2026 07:35:49

EON SE Equal-weight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon bei unverändertem Kursziel von 21 Euro von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Analyst Robert Pulleyn begründete dies am Montag mit der vorangegangenen Kursrally. Die Bewertung der Aktien liege inzwischen etwa auf Augenhöhe mit den anderen integrierten Versorgern. Pulleyn sieht in der Branche nun attraktivere Chancen. National Grid ist sein Top-Favorit unter den Branchengrößen, RWE bleibt seine Nummer zwei. Auch für Iberdrola sprach er eine neue Empfehlung aus./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: E.ON SE Equal-weight
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E.ON SE 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
19.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.29%
Analyst Name::
Robert Pulleyn 		KGV*:
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07:35 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
05.11.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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29.10.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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