E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Equal-weight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon bei unverändertem Kursziel von 21 Euro von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Analyst Robert Pulleyn begründete dies am Montag mit der vorangegangenen Kursrally. Die Bewertung der Aktien liege inzwischen etwa auf Augenhöhe mit den anderen integrierten Versorgern. Pulleyn sieht in der Branche nun attraktivere Chancen. National Grid ist sein Top-Favorit unter den Branchengrößen, RWE bleibt seine Nummer zwei. Auch für Iberdrola sprach er eine neue Empfehlung aus./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Equal-weight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Equal-weight
|
Kurs*:
19.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.29%
|
Analyst Name::
Robert Pulleyn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
05.11.26
|JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight (finanzen.ch)
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31.10.26
|Analysten sehen für EON SE-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
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|Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für EON SE-Aktie (finanzen.ch)
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29.10.26
|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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