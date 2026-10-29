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|Profitables EON SE-Investment?
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29.10.2026 10:02:11
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EON SE-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit EON SE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11.11 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.001 EON SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 169.08 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 28.10.2026 auf 18.79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69.08 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von EON SE belief sich jüngst auf 49.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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