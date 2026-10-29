DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit EON SE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11.11 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.001 EON SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 169.08 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 28.10.2026 auf 18.79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69.08 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von EON SE belief sich jüngst auf 49.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch