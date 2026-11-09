|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlen vorgelegt
|
09.11.2026 14:09:14
Barrick Mining-Aktie gesucht: Starke Gewinne überwiegen leichten Umsatz-Dämpfer
Der Minenkonzern Barrick Mining hat Einblick in die Bücher des abgelaufenen 3. Quartals gewährt. So schnitt der Goldproduzent bei Gewinn je Aktie und Umsatz ab.
Im Berichtsquartal verbuchte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,82 US-Dollar. Im Vorfeld hatten Experten im Schnitt ein EPS von 0,79 US-Dollar prognostiziert. Im entsprechenden Vorjahresviertel hatte Barrick Mining noch 0,58 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Einnahmenseite meldete der Minenriese für die vergangenen drei Monate Erlöse von 5,07 Milliarden US-Dollar. Damit schnitt der Konzern beim Umsatzzuwachs schlechter ab als von Marktbeobachtern erwartet: Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich 5,13 Milliarden US-Dollar auf dem Zettel gehabt (Vorjahreswert: 4,15 Milliarden US-Dollar).
An der NYSE reagiert die Barrick Mining-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise mit einem Plus von 2,49 Prozent auf 41,57 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barrick Mining Corp.
|
08.11.26
|Ausblick: Barrick Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Barrick Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Barrick Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Barrick Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Barrick Mining steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Aktie springt an (finanzen.ch)
|
11.05.26
|Ausblick: Barrick Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Barrick Mining Corp.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.