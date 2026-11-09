Barrick Mining-Aktie gesucht: Starke Gewinne überwiegen leichten Umsatz-Dämpfer

Der Bergbaukonzern Barrick Mining hat die Geschäftszahlen für das am 30. September 2026 abgelaufene 3. Quartal präsentiert.

Im Berichtsquartal verbuchte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,82 US-Dollar. Im Vorfeld hatten Experten im Schnitt ein EPS von 0,79 US-Dollar prognostiziert. Im entsprechenden Vorjahresviertel hatte Barrick Mining noch 0,58 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Einnahmenseite meldete der Minenriese für die vergangenen drei Monate Erlöse von 5,07 Milliarden US-Dollar. Damit schnitt der Konzern beim Umsatzzuwachs schlechter ab als von Marktbeobachtern erwartet: Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich 5,13 Milliarden US-Dollar auf dem Zettel gehabt (Vorjahreswert: 4,15 Milliarden US-Dollar).

An der NYSE reagiert die Barrick Mining-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise mit einem Plus von 2,49 Prozent auf 41,57 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch