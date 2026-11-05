E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom./mis/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18.94 €
|
Abst. Kursziel*:
14.57%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.09%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
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