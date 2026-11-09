Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’856 0.4%  SPI 20’910 0.4%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’978 0.6%  Euro 0.9160 0.2%  EStoxx50 6’218 0.8%  Gold 4’096 0.7%  Bitcoin 60’605 -1.1%  Dollar 0.8182 -0.2%  Öl 97.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie fester: FDA führt nach Tumorfällen Untersuchung über Risiko bei Zolgensma-Gentherapie durch
Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt
Glarner KB-Aktie stabil: S&P bestätigt Rating
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Politik und Lockup im Fokus 09.11.2026 10:58:00

Rückschlag für die SpaceX-Aktie: Kurs rutscht zeitweise unter den Ausgabepreis – Binance-Chef bleibt bullish

Rückschlag für die SpaceX-Aktie: Kurs rutscht zeitweise unter den Ausgabepreis – Binance-Chef bleibt bullish

Nach den US-Midterms ist die SpaceX-Aktie erneut zeitweise unter ihren Ausgabepreis gerutscht. Im Dezember steht schon die nächste Bewährungsprobe an.

SpaceX
111.32 CHF 4.43%
Kaufen Verkaufen
  • Wahlsiege der Demokraten in Texas bedrohen den Rechenzentrumsausbau
  • Gewinn und Investitionen zeichnen ein gemischtes Bild
  • Analysten sehen viel Luft, doch im Dezember endet die letzte Sperrfrist

Die SpaceX-Aktie ist nach den US-Midterms zeitweise unter ihren Ausgabepreis gerutscht. Am Freitag schloss sie an der NASDAQ mit einem Plus von 8,6 Prozent bei 134,27 US-Dollar. Das lag weiter knapp unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Vorbörslich klettert das Papier am Montag dann um 1,66 Prozent auf 136,50 US-Dollar. Die Frage ist, ob die Sorge um den Rechenzentrumsausbau die Aktie weiter belastet.

Wahlausgang in Texas trifft den Rechenzentrumsausbau

Auslöser war der Ausgang der Wahlen. Die Aktie gab vergangenen Donnerstag weiter nach und setzte damit die Verluste der Vorsitzung fort. Als Grund nennt Reuters die Sorge, Wahlsiege der Demokraten bei den US-Midterms könnten den Ausbau von Rechenzentren bremsen. SpaceX hat seinen Hauptsitz in Texas, wie Tesla. Dort gewannen die Demokraten die Rennen um Senat, Gouverneursamt und Generalstaatsanwaltschaft, während Musk die Republikaner im Wahlkampf finanziell stark unterstützt hatte.

Laut Goldman Sachs dürften Siege der Demokraten auf Staats- und Kommunalebene kurzfristig zu Moratorien für Rechenzentren führen. Betroffen wären demnach etwa 45 Prozent des geplanten Ausbaus der US-Rechenzentrumskapazität. Texas' gewählte Gouverneurin Gina Hinojosa unterstützt laut Motley Fool Moratorien für KI-Rechenzentren.

Für SpaceX ist das mehr als eine Randnotiz, weil das Unternehmen sein Wachstum stark auf Rechenkapazität stützt. Der Kursdruck hängt damit an der Frage, ob aus den Wahlergebnissen tatsächlich Moratorien werden.

SpaceX-Zahlen zeigen die Abhängigkeit von Rechenkunden

Wie sehr das Geschäft am Ausbau hängt, zeigen die Quartalszahlen. Mehr als die Hälfte des Umsatzes im dritten Quartal stammte laut Reuters aus der Vermietung von Rechenkapazität. Wie SpaceX am 20. Oktober mitteilte, stieg der Umsatz auf 14,6 Milliarden US-Dollar, nach 5,6 Milliarden im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar enthält ein sonstiges Ergebnis und eine Steuergutschrift, das Betriebsergebnis lag bei 2,79 Milliarden US-Dollar.

Der operative Gewinn ist damit deutlich kleiner als der Gewinn unter dem Strich. Die Investitionen erreichten im selben Quartal 19,59 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit den Umsatz. Laut Motley Fool machte Anthropic mehr als ein Drittel des Umsatzes aus, und die Verträge mit Rechenkunden sind mit 90 Tagen Frist kündbar.

Hohe Investitionen, ein grosser Einzelkunde und kurze Kündigungsfristen machen das Geschäft anfälliger, falls der Ausbau politisch gebremst wird. Genau das macht die Wahlergebnisse für die Aktie relevant.

Ausbauziel und Fusionspläne hängen an der Politik

Musk nannte auf der Ergebniskonferenz am 20. Oktober das Ziel, bis Ende 2027 zehn Gigawatt Rechenkapazität ans Netz zu bringen. Ende September 2026 lag die Kapazität laut SpaceX bei 1,7 Gigawatt. Dan Ives von Yorkville erwartet, das Wachstum beim Rechenzentrumsausbau lasse bis 2028 deutlich nach. Zudem sagt er, die Fusion von SpaceX und Tesla werde weiter erwartet, habe aber nun einen deutlich härteren regulatorischen Weg.

Musk sagte im Oktober, Sonderausschüsse beider Unternehmen prüften eine Fusion. BigGo Finance hält dagegen, strengere Regeln für Rechenzentren am Boden könnten SpaceX langfristig nützen, dessen Ziel Rechenkapazität im Orbit sei; diese Technik sei aber Jahre von kommerziellem Massstab entfernt.

Die Politik berührt damit zwei Hebel zugleich: das Ausbauziel und die mögliche Fusion mit Tesla. Die Orbit-Idee hilft der Aktie wegen des langen Zeithorizonts kurzfristig kaum.

Analysten sehen Kursziele weit über dem Schlusskurs

Das Analystenbild bleibt positiv. Der Konsens lautet Strong Buy, 28 von 34 Analysten stufen die Aktie mit Buy ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 253,57 US-Dollar und damit gut 88 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Selbst die Untergrenze der Kurszielspanne liegt über dem Schlusskurs.

Barclays hob das Kursziel in einer Studie von Analyst Anthony Valentini am 22. Oktober von 254 auf 300 US-Dollar an, die Einstufung lautet Buy. Zwischen Kurs und Zielmarken liegt damit eine grosse Lücke.

Ob sich diese Lücke schliesst, hängt auch am Angebot: Am 8. Dezember werden die letzten noch gesperrten SpaceX-Aktien frei, nachdem die Haltefristen für Insider und frühe Investoren seit August in mehreren Wellen ausgelaufen sind. Ein solcher Stichtag kann zusätzliches Angebot auf den Markt bringen. Die erste grosse Freigabe hat die Aktie allerdings nicht belastet: Als am 6. August mehr als 911 Millionen Insider-Aktien frei wurden, stieg das Papier an der NASDAQ um mehr als sechs Prozent auf knapp 115 US-Dollar. Verkaufsdruck von einem der grossen Altaktionäre wies Binance-Gründer Changpeng Zhao Ende Oktober zurück: Seine Börse hält laut BeInCrypto SpaceX-Aktien im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar, Verkaufspläne dementierte er und nannte SpaceX eine der besten Aktien zum Halten auf lange Sicht.

Für die Aktie zählt nun, ob sie sich dauerhaft über den Ausgabepreis zurückarbeitet und ob aus den Wahlergebnissen in Texas konkrete Moratorien für Rechenzentren werden. Daran entscheidet sich, ob die Sorge Bestand hat oder die starken Quartalszahlen wieder stärker wiegen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich

Bildquelle: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:45 Logo WHS KI-Ausverkauf: Jetzt entscheiden CPI, CoreWeave & die Chip-Aktien über den Nasdaq
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’362.30 19.22 SBGBEU
Short 15’667.37 13.70 SOWBPU
Short 16’269.92 8.89 SXB66U
SMI-Kurs: 14’855.84 09.11.2026 11:15:26
Long 14’111.40 19.09 S3BFPU
Long 13’803.65 13.83 SBAPBU
Long 13’194.13 8.86 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 111.32 4.43% SpaceX

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
SMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.