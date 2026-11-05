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EON SE-Analyse im Blick 05.11.2026 15:37:44

JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight

JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des EON SE-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Pavan Mahbubani.

E.ON
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:21 Uhr in Grün und gewann 2.1 Prozent auf 19.28 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 12.55 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1’321’061 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 23.2 Prozent zu. Die EON SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Equal Weight von Barclays Capital für EON SE-Aktie
Market-Perform für EON SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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14:48 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 E.ON Outperform Bernstein Research
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:14 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
13:43 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’628.55 19.90 SXBTAU
Short 15’967.44 13.78 S03BFU
Short 16’543.07 9.00 SZBDZU
SMI-Kurs: 15’064.61 05.11.2026 15:36:21
Long 14’384.76 19.38 S1OTBU
Long 14’069.91 13.91 SABJEU
Long 13’450.25 8.84 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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