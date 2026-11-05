JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:21 Uhr in Grün und gewann 2.1 Prozent auf 19.28 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 12.55 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1’321’061 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 23.2 Prozent zu. Die EON SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT



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