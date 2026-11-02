|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Einschätzung
|
02.11.2026 16:37:44
Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Jefferies & Company Inc. hat die EON SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Im Mittelpunkt seiner Hochstufung der Aktien im August habe das Potenzial für höhere Investitionsausgaben gestanden ? sofern die Regulierung angemessene Renditen gewährleiste, schrieb Ahmed Farman in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Zwar werde es noch einige Monate dauern, bis Klarheit über die regulatorischen Renditen im Rahmen der fünften Regulierungsperiode herrsche. Doch böten die Netzentwicklungspläne der Betreiber der überregionalen Transport- und Übertragungsnetze bereits jetzt einen ersten Einblick in die sich für den Energiekonzern bietenden Chancen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die EON SE-Aktie musste um 16:20 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.7 Prozent auf 18.78 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20.87 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1’555’854 EON SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 20.0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte EON SE am 11.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu E.ON SE
|
31.10.26
|Analysten sehen für EON SE-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
29.10.26
|Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für EON SE-Aktie (finanzen.ch)
|
29.10.26
|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.