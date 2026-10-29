NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Analyst Pavan Mahbubani sieht den Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf gutem Weg zu den Jahreszielsetzungen. Regulatorische Entwicklungen stünden derzeit bei dem Unternehmen im Fokus. Der Experte geht davon aus, dass diese in der Telefonkonferenz die zentrale Rolle spielen werden./rob/tih/he;