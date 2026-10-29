E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Analyst Pavan Mahbubani sieht den Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf gutem Weg zu den Jahreszielsetzungen. Regulatorische Entwicklungen stünden derzeit bei dem Unternehmen im Fokus. Der Experte geht davon aus, dass diese in der Telefonkonferenz die zentrale Rolle spielen werden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18.77 €
|
Abst. Kursziel*:
15.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.81%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
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