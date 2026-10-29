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28.10.2026 22:07:55

EON SE Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Analyst Pavan Mahbubani sieht den Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf gutem Weg zu den Jahreszielsetzungen. Regulatorische Entwicklungen stünden derzeit bei dem Unternehmen im Fokus. Der Experte geht davon aus, dass diese in der Telefonkonferenz die zentrale Rolle spielen werden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
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28.10.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 E.ON Outperform Bernstein Research
28.09.26 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 E.ON Buy UBS AG
01.09.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
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