Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0.16 Prozent stärker bei 25’957.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25’647.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’036.00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’280.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’095.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24’128.00 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5.66 Prozent. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 7.04 Prozent auf 53.54 EUR), HOCHTIEF (+ 2.06 Prozent auf 385.80 EUR), Infineon (+ 1.48 Prozent auf 52.77 EUR), Siemens Energy (+ 0.97 Prozent auf 131.26 EUR) und Commerzbank (+ 0.58 Prozent auf 38.21 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-4.67 Prozent auf 25.73 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.88 Prozent auf 38.93 EUR), SAP SE (-3.21 Prozent auf 203.75 EUR), MTU Aero Engines (-2.08 Prozent auf 338.60 EUR) und EON SE (-1.73 Prozent auf 18.43 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4’132’246 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.500 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch