DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EON SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren EON SE-Anteile an diesem Tag 11.06 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das EON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 90.383 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EON SE-Aktie auf 18.88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’706.44 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70.64 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete EON SE eine Marktkapitalisierung von 48.25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch