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05.11.2026 10:02:01
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen EON SE-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EON SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren EON SE-Anteile an diesem Tag 11.06 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das EON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 90.383 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EON SE-Aktie auf 18.88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’706.44 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70.64 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete EON SE eine Marktkapitalisierung von 48.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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