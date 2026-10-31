Analysten sehen für EON SE-Aktie Luft nach oben

Die EON SE-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die EON SE-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 21,53 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,63 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von EON SE in Höhe von 18,91 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 22,70 EUR 20,07 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 21,70 EUR 14,78 29.10.2026 Bernstein Research 20,20 EUR 6,85 21.10.2026

Redaktion Finanzen.net