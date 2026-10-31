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31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen für EON SE-Aktie Luft nach oben
Das sind die Analysten-Einschätzungen der EON SE-Aktie im vergangenen Monat.
Die EON SE-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten stufen die EON SE-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 21,53 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,63 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von EON SE in Höhe von 18,91 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|22,70 EUR
|20,07
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|21,70 EUR
|14,78
|29.10.2026
|Bernstein Research
|20,20 EUR
|6,85
|21.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|DZ BANK
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|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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