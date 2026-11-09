NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin

Eine Affäre des NVIDIA-Chefs Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin sorgt für Aufsehen in der Tech-Industrie. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnologie des KI-Booms geworden sind, leitete eine interne Untersuchung ein. Huang räumte die Affäre nach anfänglichen Dementis ein und entschuldigte sich bei seiner Familie und den Mitarbeitern. Gleichzeitig wies Chinas Aussenministerium die Spionagevorwürfe entschieden zurück und bezeichnete sie als frei erfunden und verleumderisch.

NVIDIAs Verwaltungsrat erklärte, derzeit keinen Grund zu der Annahme zu haben, dass Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens oder die Nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien. Die Untersuchung werde dennoch allen verfügbaren Informationen nachgehen. Das Gremium bekräftigte zugleich sein Vertrauen in Huang und dessen Führungsmannschaft. Der 63-Jährige ist einer der führenden Mitgründer des Unternehmens.

Medienberichte über mögliche chinesische Spionage

Mehrere Medien hatten berichtet, dass eine Frau mit einem engen Verhältnis zu Huang nach Einschätzung von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein könnte. Bei der Überwachung der aus China stammenden Frau sei festgestellt worden, dass sie Informationen nach Peking weitergeleitet habe, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach war US-Präsident Donald Trump bereits vor rund einem Jahr über die Erkenntnisse informiert worden. Er entschied sich laut der Zeitung jedoch dagegen, in der Angelegenheit tätig zu werden.

Trump habe weder den Erfolgslauf von NVIDIA abwürgen noch die Handelsbeziehungen zu Peking weiter verkomplizieren wollen, schrieb die Zeitung. In US-Sicherheitskreisen sei derweil die Befürchtung aufgekommen, dass über Huang Informationen zu Trumps Ansichten über wichtige politische Fragen nach China gelangt sein könnten. Ein geheimes Papier zu dem Thema sei unter Aufsicht von Aussenminister Marco Rubio verfasst worden, der zugleich Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist.

Chinas Aussenministerium wies die Vorwürfe zurück. Die Behauptung einer chinesischen Spionage sei frei erfunden und eine Verleumdung, sagte Aussenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Bereits zuvor hatte das Ministerium von grundlosen Spekulationen und einem Versuch gesprochen, China zu verleumden.

Auch die staatliche chinesische Zeitung "Global Times" kritisierte die US-Medienberichterstattung. Diese hätten den Fall anhand weniger Fotos einer Frau mit "asiatischen Merkmalen", NVIDIAs Bemühungen um eine Lockerung der Handelsbeschränkungen gegenüber China sowie Aussagen von mit der Angelegenheit vertrauten Quellen und eigenen Verdächtigungen zu einer Spionageaffäre aufgebauscht, hiess es in einem Kommentar.

Huang ist das Gesicht des KI-Wandels

Die Chips von NVIDIA, einem der wertvollsten Unternehmen der Welt, dominieren in Rechenzentren beim Training und beim Betrieb Künstlicher Intelligenz. Huang hat sich als Gesicht des KI-Wandels profiliert: Bei NVIDIA-Konferenzen und anderen öffentlichen Auftritten betont er regelmässig die weltverändernde Rolle Künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen.

Eine Krise bei NVIDIA könnte weitreichende Folgen haben. Das Unternehmen aus Santa Clara im Silicon Valley investiert einen Teil seiner Milliardengewinne in die Unterstützung von KI-Start-ups, die wiederum Chips des Konzerns kaufen. Huang baute in den vergangenen Jahren zudem ein enges Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump auf. Bei einem öffentlichen Auftritt nahm er sogar direkt auf der Bühne einen Anruf des Staatschefs entgegen. Auch bei Trumps jüngstem Staatsbesuch in China war Huang dabei.

Nach dem Eingeständnis der Affäre stellte sich Trump hinter den NVIDIA-Chef. "Ich weiss einfach, dass er ein feiner Mensch ist", sagte der Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten. "Ich denke, er hat vermutlich eine Entschuldigung dafür." Huang habe sich um das Land verdient gemacht.

Huang räumt Affäre ein und bittet um Entschuldigung

Huang bestätigte am Sonntag in einer E-Mail an die NVIDIA-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe. "Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung", schrieb er. "Ich war meiner Frau untreu." Das Ehepaar ist seit gut 40 Jahren verheiratet. In der Nachricht an seine Familie betonte Huang: "Ich liebe Euch." Er hoffe, deren Vertrauen mit der Zeit zurückgewinnen zu können. Eine Tochter und ein Sohn des Paars arbeiten ebenfalls bei NVIDIA.

In der Milliardärs-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg steht Huang aktuell auf dem zehnten Platz. Sein geschätztes Vermögen beläuft sich auf 155 Milliarden Dollar und besteht hauptsächlich aus NVIDIA-Aktien.

Vor Huangs Eingeständnis hatte die "Financial Times" als erstes Medium über die Liebesbeziehung berichtet. Zuvor war lediglich von einem engen Verhältnis die Rede gewesen. NVIDIA hatte zunächst erklärt, es habe sich um gewöhnliche Kontakte zu einer Vertreterin eines Kundenunternehmens gehandelt. Auch Huang selbst hatte Reportern, unter anderem von Bloomberg, gesagt, bei den Kontakten zu der Frau sei es ausschliesslich um eine normale Kundenbeziehung gegangen. Die Frau arbeitete bei Megaspeed, einem Unternehmen, das NVIDIA-Chips gekauft hatte.

Huang setzt sich für Chipverkäufe nach China ein

Zwischen Huang und der US-Regierung gab es wiederholt Differenzen über die Beschränkungen für die Lieferung moderner KI-Chips nach China. Der NVIDIA-Chef argumentiert, Exportverbote schadeten der Marktposition des Konzerns und damit auch der technologischen Vorreiterrolle der USA. Sie würden zudem die Entwicklung eigener Technologien in China beschleunigen. Die US-Regierung versucht dagegen seit Jahren, chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz durch die Blockade von Lieferungen leistungsstarker Chips unter anderem von NVIDIA zu bremsen.

Die NVIDIA-Aktie verliert vorbörslich an der NASDAQ 4,40 Prozent auf 178,42 US-Dollar.

Megaspeed war bereits im vergangenen Jahr verdächtigt worden, als Unternehmenshülle zu dienen, über die NVIDIA-Chips nach China geschleust werden könnten. Der republikanische Senator Tom Cotton forderte deshalb im Oktober 2025 das US-Handelsministerium auf, entsprechenden Hinweisen nachzugehen. Demnach hatte Megaspeed im Sommer 2025 den Kauf von NVIDIA-Chips eingestellt, nachdem Behörden in Malaysia und Singapur Untersuchungen eingeleitet hatten.

China weist Spionagevorwurf zurück

Im Fall um eine Affäre von NVIDIA-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin hat Chinas Aussenministerium entsprechende Vorwürfe zurückgewiesen. Die Behauptung der chinesischen Spionage sei frei erfunden und eine Verleumdung, sagte Aussenamtssprecher Guo Jiakun in Peking.

Der Chef des US-Chipkonzerns, der wichtige Technologie für den KI-Ausbau liefert, hatte zuvor mitgeteilt, untreu gewesen zu sein. NVIDIA leitete parallel eine Untersuchung ein. Der Verwaltungsrat teilte jedoch mit, derzeit keinen Grund zur Annahme zu haben, dass Geschäftsgeheimnisse von NVIDIA oder die Nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien.

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, Huang könnte Ziel einer ausländischen Spionageaktivität geworden sein, da er ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei.

Chinas staatliche Zeitung "Global Times" kritisierte die US-Medien. Diese hätten den Fall anhand von ein paar Fotos einer Frau mit "asiatischen Merkmalen", NVIDIAs Bemühungen, die Handelsbeschränkungen gegenüber China zu lockern, sowie Aussagen von mit der Sache vertrauten Quellen und Verdächtigungen der Medien zu einer Spionage-aufgebauscht, hiess es in einem Kommentar.

PEKING (awp international)