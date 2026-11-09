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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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09.11.2026 18:45:27

AUTO1 Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach Gesprächen mit dem Management sei er nun vorsichtiger für die Volumenentwicklung des Online-Gebrauchtwagenhändlers, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abwärtstrend sollte die Talsohle aber bald erreicht haben, und die Bewertung sei attraktiv./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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18:45 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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