Intesa Sanpaolo 5.81 CHF 2.85% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo von 7,40 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Bank habe ein überraschend hohes Rekordergebnis für das dritte Quartal berichtet und die Jahresprognosen angehoben, schrieb Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu verlaufe die Übernahme von Konkurrentin BMPS, die er begrüße, weiter nach Plan./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.