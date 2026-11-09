Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Intesa Sanpaolo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo von 7,40 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Bank habe ein überraschend hohes Rekordergebnis für das dritte Quartal berichtet und die Jahresprognosen angehoben, schrieb Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu verlaufe die Übernahme von Konkurrentin BMPS, die er begrüße, weiter nach Plan./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
6.31 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:58
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.26
|STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|16:33
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|16:33
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|16:33
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.66
|0.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|17:06
|
DZ BANK
GEA Halten
|16:35
|
DZ BANK
DHL Group Kaufen
|16:33
|
DZ BANK
Intesa Sanpaolo Kaufen
|16:32
|
Deutsche Bank AG
SpaceX Buy
|15:22
|
JP Morgan Chase & Co.
HSBC Holdings Neutral
|14:48
|
UBS AG
Walmart Buy