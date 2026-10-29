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29.10.2026 12:11:00

EON SE Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Energiekonzerns am 11. November dürften eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seinem Ausblick. Er sieht den Überschuss bei 211 Millionen Euro./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
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12:11 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 E.ON Outperform Bernstein Research
28.09.26 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 E.ON Buy UBS AG
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