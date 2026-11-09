GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Quartalszahlen von 63 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der starke Auftragseingang des Anlagenbauers liege 10 Prozent über der Konsensprognose "und verbessert die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2027 spürbar", schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Bewertungsniveau spiegele das Wachstum und die Ertragskraft aber bereits wider./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Halten
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
71.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
71.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
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