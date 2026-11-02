NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Im Mittelpunkt seiner Hochstufung der Aktien im August habe das Potenzial für höhere Investitionsausgaben gestanden ? sofern die Regulierung angemessene Renditen gewährleiste, schrieb Ahmed Farman in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Zwar werde es noch einige Monate dauern, bis Klarheit über die regulatorischen Renditen im Rahmen der fünften Regulierungsperiode herrsche. Doch böten die Netzentwicklungspläne der Betreiber der überregionalen Transport- und Übertragungsnetze bereits jetzt einen ersten Einblick in die sich für den Energiekonzern bietenden Chancen./rob/la/gl;