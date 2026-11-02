E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Im Mittelpunkt seiner Hochstufung der Aktien im August habe das Potenzial für höhere Investitionsausgaben gestanden ? sofern die Regulierung angemessene Renditen gewährleiste, schrieb Ahmed Farman in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Zwar werde es noch einige Monate dauern, bis Klarheit über die regulatorischen Renditen im Rahmen der fünften Regulierungsperiode herrsche. Doch böten die Netzentwicklungspläne der Betreiber der überregionalen Transport- und Übertragungsnetze bereits jetzt einen ersten Einblick in die sich für den Energiekonzern bietenden Chancen./rob/la/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.75 €
|
Abst. Kursziel*:
21.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.00%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
31.10.26
|Analysten sehen für EON SE-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
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29.10.26
|Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für EON SE-Aktie (finanzen.ch)
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29.10.26
|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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28.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
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|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.ch)
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