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SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

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09.11.2026 16:32:49

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Nach Aussagen von Unternehmenschef Elon Musk habe er seine kurzfristigen Schätzungen für den Raumfahrt- und KI-Konzern erneut angehoben, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet nun mit einem höheren Geschäftsbeitrag des Cloudgeschäfts sowie nach den Zwischenwahlen für den US-Kongress mit einer günstigeren Entwicklung der Preise als bisher./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 09:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SpaceX Buy
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16:32 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
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