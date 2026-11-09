SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Nach Aussagen von Unternehmenschef Elon Musk habe er seine kurzfristigen Schätzungen für den Raumfahrt- und KI-Konzern erneut angehoben, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet nun mit einem höheren Geschäftsbeitrag des Cloudgeschäfts sowie nach den Zwischenwahlen für den US-Kongress mit einer günstigeren Entwicklung der Preise als bisher./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 09:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 142.17
|
Abst. Kursziel*:
75.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 140.90
|
Abst. Kursziel aktuell:
77.43%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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