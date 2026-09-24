Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’390 -0.2%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’277 -0.3%  Bitcoin 69’891 0.4%  Dollar 0.8272 0.3%  Öl 107.3 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Suche...
ETF Sparplan

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euro STOXX 50-Performance im Fokus 24.09.2026 15:58:17

STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben

STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
477.26 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.09 Prozent auf 6’294.17 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.424 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.353 Prozent schwächer bei 6’277.59 Punkten, nach 6’299.82 Punkten am Vortag.

Bei 6’302.56 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’250.06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0.813 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 6’447.98 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 6’214.70 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Stand von 5’464.56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.59 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.03 Prozent auf 512.80 EUR), Allianz (+ 1.53 Prozent auf 419.40 EUR), Eni (+ 1.46 Prozent auf 24.30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.42 Prozent auf 27.21 EUR) und Bayer (+ 0.83 Prozent auf 49.72 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-3.33 Prozent auf 56.62 EUR), Rheinmetall (-2.73 Prozent auf 997.00 EUR), SAP SE (-1.57 Prozent auf 183.54 EUR), Deutsche Bank (-1.52 Prozent auf 31.18 EUR) und adidas (-1.14 Prozent auf 142.80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’152’836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 580.979 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 7.70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten