STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.09 Prozent auf 6’294.17 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.424 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.353 Prozent schwächer bei 6’277.59 Punkten, nach 6’299.82 Punkten am Vortag.

Bei 6’302.56 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’250.06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0.813 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 6’447.98 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 6’214.70 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Stand von 5’464.56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.59 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.03 Prozent auf 512.80 EUR), Allianz (+ 1.53 Prozent auf 419.40 EUR), Eni (+ 1.46 Prozent auf 24.30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.42 Prozent auf 27.21 EUR) und Bayer (+ 0.83 Prozent auf 49.72 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-3.33 Prozent auf 56.62 EUR), Rheinmetall (-2.73 Prozent auf 997.00 EUR), SAP SE (-1.57 Prozent auf 183.54 EUR), Deutsche Bank (-1.52 Prozent auf 31.18 EUR) und adidas (-1.14 Prozent auf 142.80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’152’836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 580.979 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 7.70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch