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25.09.2026 17:23:14
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Kryptokurse am Nachmittag.
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Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:11 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,65 Prozent auf 83.848,54 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 84.395,74 US-Dollar gehandelt worden war.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 11,23 EUR beträgt die Performance seit Auflage 21,8 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,78 Prozent auf 69,79 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 71,78 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs 0,15 Prozent stärker bei 2.693,05 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.689,05 US-Dollar.
Zudem gibt Bitcoin Cash am Freitagnachmittag nach. Um 1,30 Prozent auf 332,88 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 337,27 US-Dollar.
Zudem legt Ripple zu. Um 3,38 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,587 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,535 US-Dollar wert war.
Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 2,89 Prozent auf 552,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 568,87 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2484 US-Dollar) geht es um 2,95 Prozent auf 0,2558 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2170 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2156 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3402 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3364 US-Dollar beziffert.
Daneben fällt Binancecoin um 0,16 Prozent auf 775,51 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 776,74 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0977 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 3,00 Prozent stärker bei 120,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 117,02 US-Dollar.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 1,88 Prozent auf 10,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,19 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 5,86 Prozent auf 13,98 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 13,21 US-Dollar wert.
Daneben wertet Sui um 17:11 auf. Es geht 11,16 Prozent auf 1,124 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,011 US-Dollar stand.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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