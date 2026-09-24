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Euro STOXX 50-Marktbericht 24.09.2026 17:58:12

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der Euro STOXX 50 gab sich am Donnerstag schwächer.

Allianz
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Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel schlussendlich um 0.40 Prozent auf 6’274.46 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.424 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.353 Prozent auf 6’277.59 Punkte an der Kurstafel, nach 6’299.82 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’250.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’304.87 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.497 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’447.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’214.70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’464.56 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.99 Prozent auf 512.60 EUR), Allianz (+ 1.48 Prozent auf 419.20 EUR), Eni (+ 1.46 Prozent auf 24.30 EUR), Enel (+ 0.34 Prozent auf 8.83 EUR) und Siemens (+ 0.31 Prozent auf 274.80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-3.94 Prozent auf 56.26 EUR), Rheinmetall (-3.41 Prozent auf 990.00 EUR), BMW (-2.45 Prozent auf 56.46 EUR), Deutsche Bank (-2.31 Prozent auf 30.93 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.04 Prozent auf 41.25 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7’121’209 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 580.979 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.63 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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