WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
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25.09.2026 17:34:00
Wisekey-Aktie fester: Konzern ändert Namen an der Börse in "WISeQey"
Im Zuge der Fusion mit der eigenen auf den Britischen Jungferninseln beheimateten Tochter Wisekey International Corp. wird Wisekey seinen Namen ändern.
Nach der Fusion werde WISeQey das "überlebende" Unternehmen aus der Fusion sein. "WISeQey wird infolge der Verschmelzung die fortbestehende juristische Person sein, über die die Gruppe ihre Aktivitäten fortsetzen wird", teilte das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Das "Q" in WISeQey soll dabei den aktuellen Fokus auf die Quantentechnologie unterstreichen.
Bereits am 9. September hatten die Aktionäre von Wisekey an einer ausserordentlichen GV für den Zusammenschluss gestimmt. Noch unterliegt die Fusion aber den nötigen behördlichen Genehmigungen und stehe unter dem Vorbehalt der Erfüllung der Fusionsbedingungen. Zu einem späteren Zeitpunkt wolle das Unternehmen informieren, wann der Handel der neuen WISeQey-Stammaktien an der Schweizer Börse SIX und der Nasdaq aufgenommen werden wird.
Ferner gab Wisekey auch das Ergebnis des Aktienumtausches bekannt. Demnach wurden 5180 Klasse-B-Aktien von Wisekey in Klasse-B-Aktien von WISeQey gewandelt. Die verbleibenden Wisekey-B-Aktien und ADS wurden in 4'176'654 WISeQey-Stammaktien überführt. Aus den A-Aktien von Wisekey wurden 1'819'060 F-Aktien.
Die Wisekey-Aktie zeigt sich im SIX-Handel am Freitag zeitweise 2,41 Prozent fester bei 10,20 CHF.
cg/mk
Zug (awp)
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WISeKey International b am 25.09.2026
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