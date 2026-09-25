Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.76 Prozent höher bei 6’320.25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.400 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.207 Prozent auf 6’285.51 Punkte an der Kurstafel, nach 6’272.50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’338.03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’285.51 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1.23 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 25.08.2026, mit 6’455.63 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 6’267.53 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 5’444.89 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 146.50 EUR), Deutsche Bank (+ 2.33 Prozent auf 31.65 EUR), adidas (+ 2.28 Prozent auf 145.50 EUR), UniCredit (+ 1.60 Prozent auf 83.64 EUR) und Siemens (+ 1.58 Prozent auf 279.15 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Airbus SE (-1.70 Prozent auf 191.08 EUR), Rheinmetall (-1.37 Prozent auf 976.40 EUR), BASF (-0.67 Prozent auf 51.95 EUR), Eni (-0.62 Prozent auf 24.08 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.00 Prozent auf 512.60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’932’731 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 584.217 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch